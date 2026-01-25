Alistan autoridades atención a la insuficiencia renal; no hay datos certeros de la enfermedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no existe un dato certero del total de pacientes renales que haya; la atención que proporcionan las instancias de salud es insuficiente, más cuando los costos en las instancias privadas se elevan a costos elevados para la población, mientras que otros están en la espera de un riñón para poder sobrevivir.

La insuficiencia renal es una enfermedad en la que los riñones no trabajan los suficiente para cumplir con sus funciones; en Michoacán, el municipio que hoy se encuentra en foco rojo es Ciudad Hidalgo. Diversos estudios indican que la contaminación que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona, además de todos los minerales y el azufre que se genera de manera natural y el alto consumo de refresco indican que podrían ser los factores de riesgo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó que los resultados de la investigación que hicieron integrantes de las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sean ciertos, pero que apostarán por dar mayor atención no solo en la zona, sino en todo el Estado.

Mientras que el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), en voz de su titular, Alejandro Méndez López, afirmó que no hay ningún tipo de encubrimiento a la CFE ni dilaciones políticas respecto a las investigaciones del agua, las enfermedades crónicas en el estado, por lo que negó que el agua esté contaminada.

Sin embargo, si bien no hay una estadística renal del tema, la alza de los casos en Ciudad Hidalgo son considerables, lo que ha obligado al Estado a implementar acciones para atender la problemática.

La Secretaría de Salud en Michoacán atiende a alrededor de mil pacientes. Sin embargo, en todo el estado se estima que hay cinco mil 500 enfermos que requieren de diálisis, hemodiálisis y/o de un trasplante para seguir viviendo. En el estado hay 13 clínicas privadas en diversas ciudades y de los mil pacientes que se atienden en el servicio público, 700 van a unidades privadas.

Por parte de la dependencia, la atención se enfoca en Morelia y Ciudad Hidalgo, donde cuentan con tres Unidades de Hemodiálisis; la primera en el Hospital Civil con 12 máquinas, la segunda en Ciudad Hidalgo con más de quince unidades en funcionamiento y, la tercera en el Hospital Infantil que tiene cuatro máquinas y da una atención hasta 30 menores de 16 años de edad.

Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dializa a 2 mil 637 pacientes por daños renales en diferentes modalidades, es decir, 120 en diálisis peritoneal automatizada, mil 097 en diálisis peritoneal, 818 en hemodiálisis interna y 602 subrogados.

Si bien el delegado en Michoacán del Seguro Social, Miguel Ángel Van-Dick Puga enfatizó que los resultados de la investigación no son correctos, señaló que a través del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia se implementarán más de 50 sillones para atender la hemodiálisis en Zitácuaro, en el nuevo Hospital de Villas del Pedregal y en Uruapan.

En el ámbito privado, los costos son altos, y dependiendo de la terapia y el número de ellas que se requieran, es lo que deben destinar aquellos que no cuentan con seguridad social o que no pueden acceder a servicios públicos de atención. Desde 13 mil hasta 35 mil pesos puede costar una sesión; al año puede superar los 250 mil pesos.

Ante este panorama, y para una atención puntual en Ciudad Hidalgo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en menos de 15 días sesionará el Comité Interinstitucional Ambiental y de Salud Pública en Los Azufres, con el objetivo de revisar la información derivada de la investigación y ver la atención que se dará.

Sin embargo, especificó que es necesario que los resultados arrojados sean verificados antes de establecer que hay una problemática que se origina desde la Central Geotermoeléctrica Los Azufres.

Aunque, refirió que hay una situación delicada por la presencia de azufre en el agua, además del posible impacto que puede generar la planta y el alto consumo de refrescos.

"Estamos trabajando con la Comisión Federal de Electricidad, que forma parte del Comité, la revisión de esta investigación y validarla, porque faltan procesos (...), falta la validación científica para tomas las medidas y las acciones", refirió al precisar que se busca implementar un proyecto de atención.

El riñón tiene la función de filtrar la sangre del cuerpo para eliminar sustancias tóxicas, en especial urea y creatinina, que, en caso de acumularse, causan falla en diversos órganos.

