Alista UMSNH periodo vacacional por fiestas decembrina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alista el periodo vacacional por fiestas decembrina.

De acuerdo con la Casa de Hidalgo, el periodo vacacional inicia el 22 de diciembre y se reanudan actividades el 07 de enero de 2026; son cerca de 26 mil estudiantes y alrededor de 7 mil docentes y administrativos quienes se tomarán dos semanas de descanso.

En el caso del Sistema Semestral Posgrado el 12 de enero se tiene previsto la generación de actas de examen y a partir del 13 el periodo de evaluaciones, toda vez que el 16 de febrero inicia el periodo de inscripciones y reinscripciones.

En el Sistema Anual Posgrado el 7 y 8 de enero es el periodo de evaluaciones; mientras que el Sistema Semestral Nivel Superior, Nivel Medio Superior y Técnico se tiene que a partir del 5 de enero hay un periodo de exámenes extraordinarios y la semana entrante periodo de exámenes extraordinarios de regularización, el 02 de febrero es el fin de captura de evaluaciones y el periodo de reinscripciones es a partir del siguiente día.

Es de mencionar que la rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González, comentó que en 2026 se busca incrementar la matrícula como parte de las acciones y estrategias en materia educativa para fortalecer el Plan Michoacán; una de ellas es con la ampliación de salones y la contratación de profesores; además de la posibilidad de abrir carreras a partir de febrero próximo como Derecho, Administración y Contabilidad, y la posibilidad de abrir nuevas áreas relacionadas con Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías.

BCT