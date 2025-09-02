Alista Seimujer iniciativa para permisos menstruales a alumnas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Igualdad Sustantiva de las Mujeres (Seimujer) de Michoacán trabaja en una iniciativa de ley para garantizar permisos menstruales a alumnas de escuelas públicas y privadas. Alejandra Anguiano González, titular de la dependencia, destacó que esta propuesta busca priorizar la salud y el autocuidado, alineándose con los derechos progresivos de las mujeres.
La declaración surgió tras ser cuestionada sobre los permisos menstruales implementados en escuelas de la Ciudad de México, que permiten a estudiantes ausentarse sin penalización durante su periodo. Anguiano subrayó que Michoacán busca replicar y adaptar esta medida para garantizar el bienestar de niñas y adolescentes.
En exclusiva con MIMORELIA.COM, la funcionaria recordó que una de las prioridades de los gobiernos de la 4T es el sistema de cuidados, que incluye temas como el autocuidado, la salud mental y la física como una cuestión de derechos progresivos. En estos, dijo, está contemplada la salud menstrual.
"El poder hablar de cuidar nuestra salud y de poder tenerlo sin que nos afectemos en nuestra vida laboral es fundamental para el avance de la sociedad, como la jornada de las 40 horas, como hablar del sistema de cuidados, y discutir acerca de la división sexual del trabajo y los derechos de las mujeres en los espacios de trabajo, es hablar de lactarios, de permisos por menstruación, de permisos dignos por maternidad y de los permisos de paternidad”, afirmó Anguiano González.
La secretaria destacó que la propuesta busca que la menstruación no sea un obstáculo para la educación, permitiendo a las alumnas priorizar su salud sin afectar su desempeño académico.
Es de recordar que, a partir de este ciclo escolar, en CDMX las alumnas podrán justificar sus inasistencias escolares cuando presenten síntomas menstruales graves, como dismenorrea incapacitante, sin recibir sanciones académicas ni disciplinarias, gracias a la aprobación de una reforma a la Ley de Educación local.
rmr