Alista Seimujer iniciativa para permisos menstruales a alumnas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Igualdad Sustantiva de las Mujeres (Seimujer) de Michoacán trabaja en una iniciativa de ley para garantizar permisos menstruales a alumnas de escuelas públicas y privadas. Alejandra Anguiano González, titular de la dependencia, destacó que esta propuesta busca priorizar la salud y el autocuidado, alineándose con los derechos progresivos de las mujeres.

La declaración surgió tras ser cuestionada sobre los permisos menstruales implementados en escuelas de la Ciudad de México, que permiten a estudiantes ausentarse sin penalización durante su periodo. Anguiano subrayó que Michoacán busca replicar y adaptar esta medida para garantizar el bienestar de niñas y adolescentes.

En exclusiva con MIMORELIA.COM, la funcionaria recordó que una de las prioridades de los gobiernos de la 4T es el sistema de cuidados, que incluye temas como el autocuidado, la salud mental y la física como una cuestión de derechos progresivos. En estos, dijo, está contemplada la salud menstrual.