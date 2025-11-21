Alista Sader trampas contra gusano barrenador; Michoacán sin reporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alista la colocación de trampas contra el gusano barrenador, confirmó el titular, Cuauhtémoc Ramírez Romero, al precisar que en Michoacán hasta el momento no hay reporte de casos.

En entrevista, comentó que el caso más cercano a Michoacán se ubica a 40 kilómetros de Churumuco, en Tecoanapa, estado de Guerrero, por lo que indicó que se reforzaron las acciones de monitoreo y se continúa con las pláticas con los ganaderos para la supervisión del ganado.

Con esto, comentó que la semana entrante se instalarán diversas trampas para el monitoreo de la mosca y así, reducir el riesgo de presencia del gusano barrenador.

"Estamos estableciendo medidas; a partir de la próximas semana se va a empezar a instalar trampas. Es una mosca que tiene autonomía de vuelo de 30 kilómetros y que el viento puede mover", dijo al precisar que a nivel nacional, sobre todo en el sur sureste de México han dispersado un promedio de 100 millones de moscas por mes para contrarrestar este problema y evitar su propagación.