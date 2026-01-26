Alista PC refugios temporales ante alerta de bajas temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las bajas temperaturas que se prevén esta semana en la entidad por los efectos del frente frío número 30 y su masa de aire polar, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Michoacán ha puesto a disposición 256 refugios para la atención de la población.

Para consultar la ubicación de los refugios, la población puede ingresar a la siguiente liga: https://siir.michoacan.gob.mx/.

De acuerdo con Protección Civil en Michoacán, se mantiene un monitoreo constante ante cualquier eventualidad y pidió a la población en general tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención, como son abrigarse en capas y cubrir cabeza, manos y cuello.