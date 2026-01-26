Alista PC refugios temporales ante alerta de bajas temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las bajas temperaturas que se prevén esta semana en la entidad por los efectos del frente frío número 30 y su masa de aire polar, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Michoacán ha puesto a disposición 256 refugios para la atención de la población.
Para consultar la ubicación de los refugios, la población puede ingresar a la siguiente liga: https://siir.michoacan.gob.mx/.
De acuerdo con Protección Civil en Michoacán, se mantiene un monitoreo constante ante cualquier eventualidad y pidió a la población en general tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención, como son abrigarse en capas y cubrir cabeza, manos y cuello.
Asimismo, evitar cambios bruscos de temperatura, usar cobijas y evitar anafres o fogones en espacios cerrados, proteger a las infancias y adultos mayores, así como a las mascotas, y, en caso de niebla o pavimento mojado, conducir con precaución.
Por su parte, la Secretaría de Salud en Michoacán ha emitido diversas recomendaciones ante las bajas de temperatura, donde reitera la importancia de vacunarse contra la influenza, covid-19 y neumococo, toda vez que la campaña invernal concluye en los primeros días de abril.
Asimismo, mantener medidas básicas de higiene, como son el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas en caso de estar enfermos, además de acudir a los servicios de salud ante los síntomas como fiebre alta, tos persistente o dificultad para respirar; la mayoría de los casos de infecciones de la garganta se esperan entre los meses de enero y febrero.
rmr