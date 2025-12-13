Alista los documentos e inscríbete en la beca Gertrudis Bocanegra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de diciembre inicia el proceso de inscripción a la beca Gertrudis Bocanegra, la cual otorgará mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de universidades públicas, con el objetivo de que puedan destinar el recurso al transporte y otros gastos relacionados con su formación académica.

Tras las asambleas informativas realizadas en distintos planteles del estado, se estima que en Michoacán se beneficiará a 98 mil 560 estudiantes de nivel superior, pertenecientes a 121 escuelas del sistema escolarizado. El periodo de inscripción será del 15 al 21 de diciembre, y se prevé que en enero comience la entrega de tarjetas, mientras que el primer pago se realizará en febrero.

De acuerdo con Julio César León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, esta estrategia forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y será aplicada únicamente en la entidad.