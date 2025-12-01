Alista FGE Plan de Persecución de Delitos 2025-2034; se entregará al Congreso del Estado próximamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los primeros quince días de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) hará entrega del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 al Congreso de Michoacán. Hasta el momento, se han realizado nueve foros regionales en los que se han recabado más de 500 propuestas que fortalecerán la labor de la instancia encargada de la procuración de justicia.

El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, refirió que se ha logrado reunir a todos los sectores de la sociedad, quienes han hecho hincapié en la importancia de mejorar la atención a las denuncias interpuestas.

Con la participación de 8 mil 600 asistentes, indicó que este plan permitirá establecer prioridades y objetivos claros para investigar y perseguir los delitos de mayor incidencia en la entidad. También se definirán líneas de acción, el uso de tecnologías, capacitación policial y mejora en la atención a víctimas.

Además de los foros, comentó que se ha reunido con representantes de sectores LGBTTTQ+, empresariales, transportistas y comunidades indígenas, con el fin de que sus propuestas sean integradas en el plan.

“También estuvimos recibiendo diferentes propuestas que todas van a ser integradas en el Plan de Persecución del Delito y estaremos entregando en los primeros 15 días de diciembre”, dijo.

Agregó que esta semana se realizará un conversatorio con instituciones involucradas en el proceso penal, como la Secretaría de Seguridad Pública, los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

RYE-