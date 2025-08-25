¡Alista el paraguas! Lloverá muy fuerte hoy en estas regiones de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡No salgas sin paraguas! Protección Civil Michoacán emitió un pronóstico de lluvias muy fuertes para este lunes 25 de agosto, en distintas regiones del estado.

A través de sus canales oficiales, se informó que durante la tarde y noche se esperan chubascos, descargas eléctricas e incluso lluvias puntuales intensas.

Las regiones que podrían verse más afectadas son:

🔹 Purépecha

🔹 Lerma-Chapala

🔹 Pátzcuaro-Zirahuén

🔹 Oriente

🔹 Cuitzeo

🔹 Bajío

🔹 Costa

🔹 Tepalcatepec

Autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslaves, y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.