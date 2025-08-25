¡Alista el paraguas! Lloverá muy fuerte hoy en estas regiones de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡No salgas sin paraguas! Protección Civil Michoacán emitió un pronóstico de lluvias muy fuertes para este lunes 25 de agosto, en distintas regiones del estado.
A través de sus canales oficiales, se informó que durante la tarde y noche se esperan chubascos, descargas eléctricas e incluso lluvias puntuales intensas.
Las regiones que podrían verse más afectadas son:
🔹 Purépecha
🔹 Lerma-Chapala
🔹 Pátzcuaro-Zirahuén
🔹 Oriente
🔹 Cuitzeo
🔹 Bajío
🔹 Costa
🔹 Tepalcatepec
Autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslaves, y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía marcar al 911.
RYE