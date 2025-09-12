Alista CEDH cambios y continuación en el recurso humano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más tardar el 01 de octubre, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Alfonso Mejía Pineda, comenzará a realizar cambios en el personal, a fin de contar con un equipo que fortalezca el trabajo que se realiza en el organismo autónomo.
Al precisar que se están analizando también los perfiles que actualmente están en la Comisión, indicó que este diagnóstico forma parte de la reestructuración que tendrá el organismo, principalmente para contar con profesionales que garanticen el respeto de los derechos humanos y atiendan las quejas de los ciudadanos.
En entrevista para MiMorelia.com, comentó que como presidente tiene la facultad de tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar la operatividad de la Comisión, pero dejó en claro que quienes continúen y las nuevas contrataciones serán con el perfil que se requiere.
"Estamos revisando la manera de trabajar y garantizar el tema del derecho (...), vamos a invitar a personas que realmente encabecen áreas de manera profesional y garanticen los servicios con este enfoque diferencial, gente especializada", dijo.
Asimismo, aseguró que se cumplirá con la ley para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga el 5 por ciento del personal con algún tipo de discapacidad; aunado a la revisión de los perfiles que hoy están en la dependencia.
"La facultad del presidente es nombrar y tomar decisiones, entonces estamos tomando decisiones en base a ese criterio desde nuestra visión, y también estamos valorando gente que es muy valiosa en esta institución, que es muy especializada, que es muy técnica para que continúe", señaló.
