Alista CEDH cambios y continuación en el recurso humano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más tardar el 01 de octubre, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Alfonso Mejía Pineda, comenzará a realizar cambios en el personal, a fin de contar con un equipo que fortalezca el trabajo que se realiza en el organismo autónomo.

Al precisar que se están analizando también los perfiles que actualmente están en la Comisión, indicó que este diagnóstico forma parte de la reestructuración que tendrá el organismo, principalmente para contar con profesionales que garanticen el respeto de los derechos humanos y atiendan las quejas de los ciudadanos.

En entrevista para MiMorelia.com, comentó que como presidente tiene la facultad de tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar la operatividad de la Comisión, pero dejó en claro que quienes continúen y las nuevas contrataciones serán con el perfil que se requiere.