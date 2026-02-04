“Alianzas contribuyen a construir un mejor Michoacán”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado (SECUM), Tamara Sosa Alanís, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, dijo que las alianzas contribuyen a construir un Michoacán mejor.

Se refirió al trabajo que ya se ha venido realizando con la dependencia estatal y enfatizó que la cultura coadyuva en la transformación de los escenarios tan complejos que nos toca vivir en la actualidad.

Mencionó que el instrumento jurídico que hoy se formalizó contempla la realización de un diagnóstico por parte de la defensoría del pueblo en materia de accesibilidad, en las instalaciones y espacios públicos de la SECUM, mismo que será elaborado por el Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya titular es Yareni Pérez Vega.

Éste se llevará a cabo a través de visitas de supervisión ‘in situ’, con la finalidad de observar los indicadores de: Infraestructura y espacios; Comunicación e información; Organización institucional, y, Recursos humanos, luego de lo cual, la CEDH sugerirá las medidas y ajustes razonables que permitan lograr que sean espacios accesibles para personas con discapacidad.

Por su parte, Tamara Sosa Alanís, celebró que entre la SECUM y la CEDH existan tantos puntos de coincidencia, como la vocación de servicio y el trabajo coordinado que incide en la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Como parte del convenio de colaboración, la funcionaria puso a disposición de la CEDH, el uso temporal y condicionado de los recintos culturales existentes en los municipios donde haya visitadurías de la Comisión, con la finalidad de que ésta realice actividades de carácter institucional, no lucrativo, previa valoración técnica, disponibilidad calendarizada y dictamen favorable de cada uno de los recintos culturales que correspondan.

Con acciones de este tipo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fortalece las alianzas establecidas entre el organismo y diversas dependencias gubernamentales, con el único objetivo de trabajar de manera transversal, por el bienestar de las y los michoacanos y quienes habitan en la entidad.

Firmaron como testigos de honor, la Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz y el Enlace Jurídico de la SECUM, Mario Alberto Ceja Morales.

