Gobernador afirma que hay quiebre técnico de finanzas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi 20 días del homicidio del exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el municipio de Uruapan enfrenta un quiebre técnico en sus finanzas.

Sin ofrecer mayores detalles, el mandatario estatal señaló que sí existe una situación delicada en el manejo financiero de la demarcación conocida como la Perla del Cupatitzio, pero aseguró que él mismo atiende el tema en conjunto con la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda de Manzo Rodríguez.

“Sí hay una cuestión delicada de las finanzas en Uruapan, prácticamente hay una quiebra técnica, pero también otros municipios tienen falta de liquidez”, expresó.

Ramírez Bedolla añadió que varios municipios han solicitado respaldo mediante adelanto de participaciones federales, y otros están gestionando créditos a corto plazo. En el caso específico de Uruapan, subrayó que no se dejará solo al municipio.

El gobernador puntualizó que, desde el Gobierno del Estado, están garantizados los pagos de salarios y bonos del sector Salud, así como los recursos económicos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el magisterio.

“En el caso de Uruapan lo estoy atendiendo personalmente con la presidenta; es un tema que preocupa y ocupa para cerrar bien el año”, concluyó el mandatario durante su rueda de prensa.

mrh