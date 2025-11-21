Alfredo Ramírez inaugura macro glorieta en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ocho meses de trabajos de construcción, este viernes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la macro glorieta en Villas del Pedregal, al poniente de la ciudad de Morelia; de acuerdo con el mandatario, la obra también funciona como un vaso regulador.
Durante la inauguración, el gobernador explicó que toda el agua proveniente del cerro del Águila y de El Pedregal llega y se filtra en la macro glorieta, por lo que el diseño de la obra permite aprovechar zonas que no interfieren con el flujo hídrico. Además, el espacio cuenta con una cancha de futbol siete, gimnasio al aire libre, áreas de esparcimiento y juegos infantiles.
"Hoy estamos muy contentos porque esta obra la prometimos con Gladyz Butanda Macías, la macro glorieta, hace siete u ocho meses y hoy es una realidad", expresó.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda, detalló que la obra tuvo una inversión de 20 millones de pesos y beneficiará a más de 25 mil personas, al estar pensada con un enfoque de urbanismo centrado en el bienestar social.
"Son ciudades más humanas, pensadas de una forma nueva donde ponemos en el centro a las personas. Antes el poniente estaba olvidado y se está recuperando", comentó.
Finalmente, Ramírez Bedolla adelantó que el próximo año iniciará la construcción del hospital del IMSS en Villas del Pedregal, y que a principios de 2024 se inaugurará también una secundaria en la zona. Asimismo, destacó obras complementarias como la construcción de la avenida del Molcajete, con impacto directo en la calidad de vida de las familias del poniente moreliano.
mrh