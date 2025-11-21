Alfredo Ramírez inaugura macro glorieta en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ocho meses de trabajos de construcción, este viernes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la macro glorieta en Villas del Pedregal, al poniente de la ciudad de Morelia; de acuerdo con el mandatario, la obra también funciona como un vaso regulador.

Durante la inauguración, el gobernador explicó que toda el agua proveniente del cerro del Águila y de El Pedregal llega y se filtra en la macro glorieta, por lo que el diseño de la obra permite aprovechar zonas que no interfieren con el flujo hídrico. Además, el espacio cuenta con una cancha de futbol siete, gimnasio al aire libre, áreas de esparcimiento y juegos infantiles.