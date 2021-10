Alfredo Ramírez Bedolla toma protesta como gobernador de Michoacán

En la sesión que se desarrolló en Palacio Clavijero, el ahora gobernador expresó "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, las leyes que de ambas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernar que el pueblo me ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de Michoacán, y si así no lo hiciere que la nación y el estado me lo demanden".