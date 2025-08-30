Alfredo Ramírez Bedolla confirma asistencia a primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

Michoacán

De manera breve, el gobernador aseguró que habrá presencia de Michoacán en dicho informe
Josimar Lara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó su asistencia al primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de septiembre.

De manera breve, en entrevista para medios de comunicación, el mandatario estatal sostuvo que Michoacán estará presente en el evento que se realizará en Palacio de Gobierno, en la capital del país.

Asimismo, el gobernador de Michoacán reiteró que en su momento se dará a conocer la fecha y la sede de su cuarto informe de Gobierno este año.

Se tiene previsto que el primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se haga el lunes 1 de septiembre a las 11:00 horas.

