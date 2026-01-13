Alfredo Ramírez afirma que pronto se logrará captura de "El Botox"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los videos de la última semana en redes sociales donde aparece César Alejandro Sepúlveda, alías "El Botox", vinculado al homicidio del citricultor Bernardo Bravo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que pronto se logrará su captura.
En rueda de prensa, el jefe del ejecutivo estatal reiteró que "El Botox" cuenta con varias órdenes de aprehensión giradas por un juez, al ser uno de los principales generadores de violencia en Tierra Caliente con prácticas de extorsión, así como el homicidio de Bravo que se registró en octubre de 2025.
"La justicia será implacable y pronto se logrará su captura y se pondrá a disposición de un juez, ya lo señaló el propio Omar García Harfuch, que es un objetivo prioritario del gobierno mexicano".
Ramírez Bedolla reiteró que pueden subir todos los videos que quieran a las redes sociales, no obstante, reiteró que hay una orden de aprehensión girada por un juez penal de Michoacán por los delitos cometidos por parte de "El Botox".
Agregó que en el caso del líder citricultor, Bernardo Bravo que fue asesinado el 20 de octubre de 2025 en la Tierra Caliente por alzar la voz ante las extorsiones, h
