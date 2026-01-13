Alfredo Ramírez afirma que pronto se logrará captura de "El Botox"

En rueda de prensa, el jefe del ejecutivo estatal reiteró que "El Botox" cuenta con varias órdenes de aprehensión giradas por un juez, al ser uno de los principales generadores de violencia en Tierra Caliente con prácticas de extorsión, así como el homicidio de Bravo que se registró en octubre de 2025.

"La justicia será implacable y pronto se logrará su captura y se pondrá a disposición de un juez, ya lo señaló el propio Omar García Harfuch, que es un objetivo prioritario del gobierno mexicano".