Alfonso Martínez se reunirá con Harfuch por Plan Michoacán este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que este jueves sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, en el marco del recientemente anunciado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El anuncio fue hecho por el edil a través de un breve video publicado en sus redes sociales la mañana de este miércoles, en el que destacó la importancia de este encuentro como una oportunidad para aportar a la estrategia federal de seguridad.
“Les quiero compartir que el día de mañana estaré en una reunión con el Secretario de Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, y voy a tener la oportunidad de conocer y de aportar al Plan Michoacán, el cual queremos que funcione realmente para que todos podamos vivir en paz. Los voy a mantener informados”, informó el edil.
Previo al anuncio de su participación, el edil había señalado en entrevista colectiva que uno de los aspectos clave para mejorar la seguridad es que las autoridades federales escuchen de forma más directa y personalizada a los alcaldes y sectores sociales.
“No se va a construir la paz de Michoacán con un plan realizado con reuniones masivas, virtuales y presentado desde la lejanía de Palacio Nacional (…)”, comentó en su momento.
Martínez Alcázar subrayó que cada sector —ciudadanía, productores, ganaderos y agricultores— enfrenta retos distintos en materia de seguridad, por lo que la apertura al diálogo debe ser parte fundamental del plan.
Pese a sus observaciones, reafirmó su disposición para colaborar:
“Como michoacano, espero que el plan funcione y, desde mis funciones, trabajaré y sumaré para la construcción de la paz”.
