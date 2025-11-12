Alfonso Martínez se reunirá con Harfuch por Plan Michoacán este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que este jueves sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, en el marco del recientemente anunciado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El anuncio fue hecho por el edil a través de un breve video publicado en sus redes sociales la mañana de este miércoles, en el que destacó la importancia de este encuentro como una oportunidad para aportar a la estrategia federal de seguridad.

“Les quiero compartir que el día de mañana estaré en una reunión con el Secretario de Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, y voy a tener la oportunidad de conocer y de aportar al Plan Michoacán, el cual queremos que funcione realmente para que todos podamos vivir en paz. Los voy a mantener informados”, informó el edil.