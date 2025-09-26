Alfonso Martínez reconoce labor legislativa del PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Primer Informe de Actividades del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció a los diputados blanquiazules como una oposición responsable que sí representa a los ciudadanos.

“Ustedes son dignos representantes no solo de Acción Nacional sino también de los ciudadanos, porque en un país en donde se ha apostado en muchos momentos por la polarización, ustedes han sabido resaltar una ideología distinta con respeto, debate y propuestas”, expresó el alcalde.