Alfonso Martínez pide fortalecer Policías y FGE para consolidar el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Hoy me encuentro satisfecho de esta visita, esperemos ver el seguimiento (…)", destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, al salir de la reunión que se llevó a cabo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y distintas autoridades.

En entrevista colectiva, el edil compartió que en dicha reunión pudo externar al menos seis puntos que espera sean considerados para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En este tenor, subrayó que consideró el encuentro como un “bosquejo general” de cómo va a funcionar la estrategia y de la manera en que se pretende dar seguimiento.

Por consiguiente, detalló que el primer punto que destacó fue la necesidad de depurar las Policías municipales, estatales y federales. El segundo, dijo, consiste en escuchar a distintos sectores de la población, entre ellos las y los presidentes municipales y el sector privado.

En tercer lugar, señaló que es fundamental blindar las entradas y salidas de los municipios; mientras que, como cuarto punto, recalcó el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para reforzar esta institución y así contar con mejores condiciones de seguridad.

“Los ciudadanos deben tener acceso a la justicia; yo resalto el trabajo del fiscal y el esfuerzo en conjunto. Pero también la capacidad de la institución hoy es insuficiente para cubrir todas las necesidades del estado (…)”, enfatizó.

En quinto lugar, indicó que desde Morelia estarán apoyando este plan para que se concrete de la mejor manera, al darle continuidad a los distintos rubros que se deben atender. Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer las corporaciones de seguridad con los recursos correspondientes para atender los distintos delitos.

