Alfonso Martínez llama en Ario de Rosales a defender la justicia y la libertad

En un mensaje enérgico, el alcalde de Morelia lamentó los intentos por silenciar las voces ciudadanas y concentrar el poder en unos cuantos: “Desde aquí digo que no podemos permitir que se nos siga robando la voz, porque quieren callarnos, quieren destruir la libertad de expresión y quieren destruir la democracia”, expresó.

Recordó que Ario de Rosales fue el lugar donde nació el primer Supremo Tribunal de Justicia Federal, símbolo del ideal de independencia y de la autonomía de los poderes.

“No puede haber injusticia en el lugar en donde nace la justicia de México; desde aquí se tiene que levantar la voz para recuperar la autonomía de los Poderes y que se haga justicia en nuestro país”, señaló el Alcalde de Morelia.