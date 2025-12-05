Alertan sobre uso indebido del nombre del Movimiento Independiente de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales administradas por su equipo o simpatizantes, se difundió un mensaje en la cuenta oficial de Carlos Manzo, político asesinado el pasado 1 de noviembre, en el que se advierte sobre intentos de suplantación del movimiento que encabezaba.

El texto advierte que personas ajenas estarían utilizando nombres similares al del grupo original, como “El Movimiento Independiente de Carlos Manzo”, con la aparente intención de confundir a la ciudadanía.

“Que quede claro que en este momento no hay más registros, no hay más comités, asambleas ni nada”, señala el mensaje, subrayando que la única línea legítima del movimiento está en Uruapan, Michoacán.

También se advierte que hay quienes buscan aprovecharse del nombre del movimiento para generar confusión, por lo que se pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y compartir la información para prevenir fraudes políticos.