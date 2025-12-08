Alertan sobre fraudes a nombre del "Movimiento del Sombrero" de Carlos Manzo
Morelia, Michoacán (MImorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, el Movimiento Independiente del Sombrero emitió una nueva advertencia a la ciudadanía sobre el uso indebido de su nombre y presuntos intentos por desprestigiar la organización fundada por el fallecido exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En el mensaje, publicado la mañana de este lunes, se advierte que personas ajenas al movimiento estarían solicitando dinero a nombre de la agrupación o promoviendo actividades sin autorización.
“Nosotros jamás hemos pedido dinero ni lo haremos”, se lee en el comunicado, en el que también se aclara que la información oficial se difundirá únicamente desde la página oficial del movimiento o a través de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.
El movimiento reiteró que no se han establecido nuevos comités ni se están organizando actividades fuera de los canales formales, por lo que hizo un llamado a la población a no dejarse engañar. "Pongan mucha atención y que no quieran lucrar con ustedes", señala el texto difundido junto a una imagen con el mensaje "Apoya al Movimiento del Sombrero de Carlos Manzo", misma que ha comenzado a circular en redes sociales con la finalidad de obtener recurso económico.
