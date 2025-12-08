Alertan sobre fraudes a nombre del "Movimiento del Sombrero" de Carlos Manzo

En el mensaje, publicado la mañana de este lunes, se advierte que personas ajenas al movimiento estarían solicitando dinero a nombre de la agrupación o promoviendo actividades sin autorización.

“Nosotros jamás hemos pedido dinero ni lo haremos”, se lee en el comunicado, en el que también se aclara que la información oficial se difundirá únicamente desde la página oficial del movimiento o a través de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.