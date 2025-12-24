Alertan por riesgos del consumo excesivo de alcohol en Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a ejercer un consumo responsable y moderado de bebidas alcohólicas, a fin de garantizar unas fiestas decembrinas seguras y libres de accidentes.

Si bien las reuniones son un motivo de alegría, el consumo excesivo de alcohol incrementa significativamente los riesgos de incidentes viales, riñas, lesiones y complicaciones de salud, afectando tanto a quien consume como a terceros.

Para disfrutar de manera segura, la SSM recomienda no beber con el estómago vacío y alternar las bebidas alcohólicas con agua para mantener la hidratación y reducir la velocidad de absorción del alcohol, ya que este afecta la capacidad de juicio y reacción. Designar a un conductor sobrio, utilizar taxi o servicios de transporte por aplicación es fundamental para evitar accidentes viales.

En cuanto a las y los menores de edad, se invita a madres y padres de familia a vigilar que no consuman bebidas alcohólicas, ya que su ingesta en esta etapa puede tener consecuencias permanentes, pues interfiere directamente con el desarrollo de áreas cerebrales responsables de la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones.

Asimismo, el inicio temprano en el consumo incrementa la probabilidad de desarrollar dependencia al alcohol en la edad adulta; además, aumenta la vulnerabilidad de sufrir o provocar accidentes, participar en actos violentos y tener problemas académicos, y puede ser la puerta de acceso a las drogas.