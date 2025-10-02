Alertan por movilización de normalistas este 2 de octubre en distintos puntos de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán emitió una alerta vial ante la posibilidad de movilizaciones por parte de estudiantes normalistas en distintos puntos del estado, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre.
A través de sus redes sociales, C5 Michoacán pidió a la ciudadanía tomar precauciones al circular por las regiones de Cherán, Aranza, Tiripetío y Arteaga, ya que podrían presentarse bloqueos o manifestaciones a lo largo del día.
“Desde C5 Michoacán invitamos a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por las zonas de Cherán, Aranza, Tiripetío y Arteaga, debido a posibles movilizaciones de las escuelas normales por la conmemoración del 2 de octubre”, se lee en el breve texto público en Facebook.
El 2 de octubre es una fecha emblemática para diversos sectores sociales y estudiantiles del país, al recordar la represión del movimiento estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México.
Históricamente, los estudiantes de escuelas normales rurales han realizado marchas o bloqueos en señal de protesta y memoria por los hechos de ese año.
Hasta el momento, no se han reportado cierres definitivos, pero las autoridades piden mantenerse atentos a los canales oficiales de información para evitar contratiempos en la circulación.
rmr