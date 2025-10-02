Alertan por movilización de normalistas este 2 de octubre en distintos puntos de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán emitió una alerta vial ante la posibilidad de movilizaciones por parte de estudiantes normalistas en distintos puntos del estado, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre.

A través de sus redes sociales, C5 Michoacán pidió a la ciudadanía tomar precauciones al circular por las regiones de Cherán, Aranza, Tiripetío y Arteaga, ya que podrían presentarse bloqueos o manifestaciones a lo largo del día.

“Desde C5 Michoacán invitamos a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por las zonas de Cherán, Aranza, Tiripetío y Arteaga, debido a posibles movilizaciones de las escuelas normales por la conmemoración del 2 de octubre”, se lee en el breve texto público en Facebook.