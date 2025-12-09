Michoacán

Alertan por aumento de intentos de extorsión telefónica en Coahuayana

Alertan por aumento de intentos de extorsión telefónica en Coahuayana
ESPECIAL
Mauricio Ramos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Coahuayana alertó a la ciudadanía por un incremento en los intentos de extorsión telefónica registrados recientemente en el municipio, en los que se utiliza el miedo o la confusión para obtener datos personales o dinero.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la autoridad local hizo un llamado a la población para mantenerse atenta y actuar con precaución ante cualquier llamada sospechosa.

Te puede interesar:
Explosión en Coahuayana deja cinco fallecidos y un caso de muerte cerebral: CEAV
Alertan por aumento de intentos de extorsión telefónica en Coahuayana

Entre las principales recomendaciones emitidas para evitar ser víctima de este tipo de delitos, destacan las siguientes:

  • Mantén la calma: No respondas bajo presión ni cedas ante amenazas.

  • No proporciones información personal o financiera, como nombres, direcciones o datos de familiares.

  • Cuelga inmediatamente si detectas actitudes sospechosas, insultos, amenazas o solicitudes de dinero.

  • Verifica con tus familiares que se encuentren bien si alguien intenta engañarte simulando un secuestro o emergencia.

  • Reporta el número telefónico a las autoridades correspondientes y compártelo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

  • Bloquea el número para evitar futuros intentos desde la misma línea.

El Gobierno de Coahuayana reiteró su compromiso con la seguridad de las familias del municipio y agradeció a la ciudadanía por mantenerse informada y actuar de manera responsable ante estas situaciones.

mrh

Coahuayana
extorsiones

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com