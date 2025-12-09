Alertan por aumento de intentos de extorsión telefónica en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Coahuayana alertó a la ciudadanía por un incremento en los intentos de extorsión telefónica registrados recientemente en el municipio, en los que se utiliza el miedo o la confusión para obtener datos personales o dinero.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la autoridad local hizo un llamado a la población para mantenerse atenta y actuar con precaución ante cualquier llamada sospechosa.
Entre las principales recomendaciones emitidas para evitar ser víctima de este tipo de delitos, destacan las siguientes:
Mantén la calma: No respondas bajo presión ni cedas ante amenazas.
No proporciones información personal o financiera, como nombres, direcciones o datos de familiares.
Cuelga inmediatamente si detectas actitudes sospechosas, insultos, amenazas o solicitudes de dinero.
Verifica con tus familiares que se encuentren bien si alguien intenta engañarte simulando un secuestro o emergencia.
Reporta el número telefónico a las autoridades correspondientes y compártelo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Bloquea el número para evitar futuros intentos desde la misma línea.
El Gobierno de Coahuayana reiteró su compromiso con la seguridad de las familias del municipio y agradeció a la ciudadanía por mantenerse informada y actuar de manera responsable ante estas situaciones.
mrh