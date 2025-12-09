Alertan por aumento de intentos de extorsión telefónica en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Coahuayana alertó a la ciudadanía por un incremento en los intentos de extorsión telefónica registrados recientemente en el municipio, en los que se utiliza el miedo o la confusión para obtener datos personales o dinero.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la autoridad local hizo un llamado a la población para mantenerse atenta y actuar con precaución ante cualquier llamada sospechosa.