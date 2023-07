Alertan en Michoacán sobre uso descontrolado del medicamento Barmicil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población sobre el uso indiscriminado de Barmicil con la combinación de betametasona, gentamicina y clotrimazol, de uso tópico en presentación crema.

Se comprobó que su uso excesivo puede causar diversas reacciones adversas, entre las más graves el Síndrome de Cushing, trastorno hormonal que se caracteriza por altos niveles de cortisol en el organismo.

Uno de los signos más frecuentes de este síndrome es que las personas tienen a ser obesos con tasas de crecimiento más lento, los huesos se debilitan, hay un aumento en la presión arterial y se incrementan los niveles de glucosa en la sangre.

Este medicamento de uso dérmico, es utilizado comúnmente en niñas y niños para desinflamar y desinfectar, además que es accesible, por su bajo costo y por la falta de conocimiento de sus efectos adversos, razón por la cual se recomienda dejar de utilizarlo de forma indiscriminada.

Ante ello se recomienda a la población no usar el medicamento si no ha sido recetado por algún médico o profesional de la salud, es decir, no automedicarse y si presenta algún síntoma, reacción adversa o malestar, reportarlo al correo: farmacovigilancia.coepris@salud.michoacan.gob.mx.

RPO