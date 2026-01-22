Alertan en Michoacán por falsificación de Mejoralito pediátrico y Contac Ultra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud del Estado (SSM), informa a la población sobre la falsificación de los medicamentos Mejoralito pediátrico y Contac Ultra, lo cual representa un riesgo para la salud.

Con base en la alerta sanitaria, se identificaron lotes falsificados de ambos productos. Al tratarse de medicamentos apócrifos, no se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia, ya que se desconocen las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y distribuidos.

Los medicamentos identificados como falsificados son Mejoralito pediátrico (paracetamol) de 80 mg, identificado con el lote 1912000002 en presentación de 30 tabletas, cuyo número no es reconocido por el fabricante.

El otro es Contac Ultra, con número de lote 2003000064 de 16 tabletas, el cual, a pesar de contar con un registro comercial, se confirma como falsificado debido a que la caducidad del lote original corresponde a febrero de 2022.