Alerta SFA recortes federales en salud para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los recortes federales al sector salud, derivados de la transición al IMSS-Bienestar, podrían golpear a Michoacán, pasando de más de 10 mil millones de pesos en 2024 a entre 5 y 6 mil millones en 2025, con una proyección de apenas 2.5 a 3 mil millones para 2026.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Finanzas (SFA), Luis Navarro García, quien refirió una disminución del 50 % entre el año anterior y el actual.

“El tema de salud sí ha sido un tema complicado, yo así lo veo y lo digo con mucha responsabilidad, porque con la creación del IMSS-Bienestar, en donde ya este año nos quitaron gran parte de los recursos que normalmente mandaban al estado y que se mandaban a los estados, este año prácticamente nos quitaron un 50 % de lo que veníamos ejerciendo, en una idea de que ellos absorbían esos gastos, digamos, esos pagos", dijo.