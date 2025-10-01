Alerta SFA recortes federales en salud para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los recortes federales al sector salud, derivados de la transición al IMSS-Bienestar, podrían golpear a Michoacán, pasando de más de 10 mil millones de pesos en 2024 a entre 5 y 6 mil millones en 2025, con una proyección de apenas 2.5 a 3 mil millones para 2026.
Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Finanzas (SFA), Luis Navarro García, quien refirió una disminución del 50 % entre el año anterior y el actual.
“El tema de salud sí ha sido un tema complicado, yo así lo veo y lo digo con mucha responsabilidad, porque con la creación del IMSS-Bienestar, en donde ya este año nos quitaron gran parte de los recursos que normalmente mandaban al estado y que se mandaban a los estados, este año prácticamente nos quitaron un 50 % de lo que veníamos ejerciendo, en una idea de que ellos absorbían esos gastos, digamos, esos pagos", dijo.
La puesta en marcha del IMSS-Bienestar, impulsada por el gobierno federal, ha generado incertidumbre por la falta de coordinación con los estados. Navarro García señaló que, mientras Michoacán recibió más de 10 mil millones de pesos para salud en 2024, para el 2026 podría caer hasta un 75 %.
El titular de la SFA advirtió que esta situación es un “foco rojo”, pues los recortes, inicialmente justificados por la absorción federal de gastos, han derivado en una delegación parcial de responsabilidades a los estados en 2025, complicando la operación de los servicios de salud.
En contraste, el sector educativo ha evitado el colapso gracias al fondo U080, que cubre el 35 % de la nómina estatal, un mecanismo fortalecido bajo la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
"Este manejo ha permitido invertir en infraestructura, pero los recortes en salud podrían limitar estos avances", lamentó.
rmr