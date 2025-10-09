¡Alerta por Raymond! Monitorean ríos en Lázaro Cárdenas por lluvias intensas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Nacional y autoridades locales del municipio de Lázaro Cárdenas implementaron un monitoreo permanente en ríos y cauces de agua, ante las lluvias generadas por la tormenta tropical Raymond, que avanza por el océano Pacífico.
La medida se enmarca en el Plan DN-III-E, con el objetivo de prevenir riesgos, principalmente en zonas vulnerables o cercanas a cuerpos de agua que pudieran registrar incremento en su caudal.
A través de sus redes sociales, el Gobierno de Lázaro Cárdenas informó que, derivado de las precipitaciones recientes, se han activado recorridos de supervisión en puntos estratégicos del municipio, donde se han observado niveles elevados de agua, aunque sin afectaciones graves ni desbordamientos hasta el momento.
Las imágenes difundidas muestran a los elementos de la Guardia Nacional realizando observaciones en puentes y márgenes de ríos, como parte de las acciones de protección civil ante las condiciones climáticas que ha traído Raymond, fenómeno meteorológico que se mantiene bajo vigilancia por autoridades federales y estatales.
Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse informada por medios oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o zonas de riesgo, y reportar cualquier situación de emergencia al 911.
Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de vigilancia constante en temporada de lluvias, con especial atención a comunidades vulnerables.
Cabe recordar que, Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas por la cercanía y paso de la tormenta tropical Raymond, la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre del puerto a embarcaciones mayores a partir de las 15:30 horas de este miércoles.
La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) a través de redes sociales, donde se detalló que la decisión se tomó en coordinación con los pilotos del puerto, como medida de seguridad marítima.
Se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar cauces crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.
