¡Alerta por Raymond! Monitorean ríos en Lázaro Cárdenas por lluvias intensas

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse informada por medios oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o zonas de riesgo, y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de vigilancia constante en temporada de lluvias, con especial atención a comunidades vulnerables.

Cabe recordar que, Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas por la cercanía y paso de la tormenta tropical Raymond, la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre del puerto a embarcaciones mayores a partir de las 15:30 horas de este miércoles.

La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) a través de redes sociales, donde se detalló que la decisión se tomó en coordinación con los pilotos del puerto, como medida de seguridad marítima.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar cauces crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

