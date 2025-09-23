Alerta por huracán Narda categoría 2 frente a costas del Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Narda alcanzó este martes la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras se localiza a 655 kilómetros de las costas de Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno genera lluvias fuertes a muy fuertes, con posibles descargas eléctricas, además de oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.