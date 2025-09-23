Alerta por huracán Narda categoría 2 frente a costas del Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Narda alcanzó este martes la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras se localiza a 655 kilómetros de las costas de Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno genera lluvias fuertes a muy fuertes, con posibles descargas eléctricas, además de oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
De acuerdo con los pronósticos, Narda se desplazará hacia el Pacífico, alejándose gradualmente del territorio nacional, lo que reducirá paulatinamente sus efectos.
No obstante, autoridades advirtieron que las precipitaciones intensas podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
El SMN y la Conagua exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras del Pacífico central.
agm