Alejandro Murat anticipa cambios al T-MEC y nuevos tratados que favorecerían a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, destacó que este 2025 será clave para la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que concluirá la primera etapa de revisión del T-MEC y, el próximo año, comenzará la negociación para su modernización.

Explicó que, hasta ahora, los productos incluidos en el tratado no han sufrido afectaciones; sin embargo, aquellos fuera del acuerdo han enfrentado retos en mercados internacionales, como el aluminio y el acero, que pagan un 25% de aranceles.

Murat subrayó que el T-MEC es hoy una pieza estratégica para la economía mundial: