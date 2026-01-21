Alcaldesa de Erongarícuaro critica tardanza en la instalación de la Base de Operaciones Interinstitucional

Además de la tardanza en la instalación de la base militar —que llegó más de un año después de solicitarla—, la edil recordó que al poco tiempo de asumir su cargo fue desarmada su policía municipal. Este hecho, que dejó a los elementos sin armamento oficial por un periodo considerable, fue atendido gracias a la intervención de Guillermo Valencia.

La situación de desarme se originó por anomalías en la administración anterior, donde los seis policías existentes no contaban con la certificación requerida por la Sedena, lo que llevó a la incautación de 14 juegos de armas largas y cortas en septiembre de 2024. Aunque ya se han recuperado cinco armas y hay elementos estatales comisionados, la edil subraya la desprotección vivida.

Campos de la Luz enfatizó la necesidad de que la atención no dependa de futuras tragedias: "A mí me da mucho coraje y sí lo he manifestado, y ahorita con el acompañamiento del diputado lo voy a hacer, o sea, ¿tiene que haber otra víctima de algún otro deceso para que me hagan caso?"

A pesar de las carencias, la administración actual ha buscado mecanismos para retener a su personal de seguridad, incluyendo aumentos salariales, aunque la seguridad efectiva en este corredor turístico depende actualmente de la presencia de 13 elementos estatales y 10 municipales activos.

