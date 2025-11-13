Alcaldes piden mayor coordinación en seguridad al Gobierno de México: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los coordinadores de alcaldes de todos los partidos políticos coincidieron en que se requiere mayor seguridad en los municipios, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras la reunión que se sostuvo con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

En entrevista al concluir la reunión, indicó que también estuvieron presentes el sector empresarial, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Congreso de Michoacán.

Entrevistado por separado, el coordinador de alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gálvez Sánchez, comentó que las autoridades federales dieron a conocer el Plan Michoacán, por lo que únicamente escucharon las necesidades de los alcaldes.

Comentó que uno de los temas que pidió atenderse de manera particular fue el de las amenazas a los alcaldes, tema que —dijo— en Acción Nacional no existe, pero se informará a las autoridades correspondientes sobre los casos que se registren.