Alcaldes del PRI cierran filas y agradecen apoyo con el Plan Michoacán

En reunión encabezada por el gobernador, las y los alcaldes cerraron filas para avanzar con trabajo coordinado y agradecieron la visión municipalista del mandatario al afirmar que ha apoyado con infraestructura y obras públicas a todos los municipios.

Tras refrendar su compromiso con cada localidad sin distingo partidista, Ramírez Bedolla comentó que con el Plan Michoacán se reafirma el apoyo presupuestal de la federación y “se espera un buen año para la entidad, por lo que es importante la unidad entre autoridades de gobierno”.