Alcaldes del PRD ratifican alianza con Bedolla y Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presidentas y presidentes emanados del PRD ratificaron su alianza con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y manifestaron su respaldo para avanzar con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con el mandatario estatal.

En reunión de trabajo donde se destacó el apoyo a los municipios con obras convenidas a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), los alcaldes confiaron en que las acciones del Plan Michoacán reforzarán el desarrollo y la seguridad en plena coordinación con las autoridades.