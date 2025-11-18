Alcaldes de Movimiento Ciudadano se unen al Plan Michoacán por la Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presidentas y presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano caminarán con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En reunión de trabajo para explicar los beneficios que traerá a los municipios esta estrategia integral de apoyo y coordinación, los alcaldes respaldaron las acciones del Plan Michoacán al destacar su participación en la construcción de un mejor estado.