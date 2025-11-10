Michoacán

Alcaldes de Morena, PT y PVEM respaldan Plan Michoacán

Alcaldes de Morena, PT y PVEM respaldan Plan Michoacán
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presidentas y presidentes municipales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), externaron su respaldo a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al destacar que esta estrategia traerá beneficios importantes para la población, el desarrollo y seguridad de Uruapan y de todos los municipios del estado, las y los alcaldes agradecieron el esfuerzo del gobernador y de la presidenta para destinar casi 60 mil millones de pesos a diferentes rubros como parte del Plan Michoacán.

CORTESÍA

Ramírez Bedolla reiteró el compromiso y sensibilidad de la presidenta para atender problemas sociales y las causas de la violencia, reforzando los apoyos a la educación, la salud, el campo, la seguridad, la infraestructura carretera y hospitalaria, entre otros.

Por lo que las y los presidentes municipales coincidieron en mantener plena coordinación para generar buenos resultados y avanzar en materia de desarrollo y justicia social.

BCT

MORENA
PT
PVEM
Plan Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com