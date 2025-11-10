Alcaldes de Morena, PT y PVEM respaldan Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presidentas y presidentes municipales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), externaron su respaldo a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al destacar que esta estrategia traerá beneficios importantes para la población, el desarrollo y seguridad de Uruapan y de todos los municipios del estado, las y los alcaldes agradecieron el esfuerzo del gobernador y de la presidenta para destinar casi 60 mil millones de pesos a diferentes rubros como parte del Plan Michoacán.