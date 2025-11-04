Alcalde de Pátzcuaro condena homicidio de Carlos Manzo y pide justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, condenó el homicidio de Carlos Manzo Rodriguez, edil de Uruapan, quien fue asesinato el pasado 1 de noviembre.

“Estamos consternados, apoyando precisamente a la familia, pidiendo que se esclarezcan los hechos, que se haga justicia. Además, que las autoridades estatales y federales apoyen a los municipios en la medida que se solicite”, subrayó.

En este tenor, Arreola Vázquez compartió que, al igual que en otros municipios, el día de ayer en Pátzcuaro se registró una manifestación, la cual se llevó a cabo de manera pacífica, en la que la ciudadanía pidió justicia ante el homicidio de Manzo Rodríguez.

“Nosotros nos estamos solidarizando con el pueblo de Uruapan, con la familia de Carlos Manzo, que además fue un amigo personal (…)”, recalcó.

Aunado a esto, el edil subrayó que el llamado es para que este tipo de protestas se realicen de manera pacífica.

No obstante, reconoció que hay municipios en los que la ciudadanía muestra un “hartazgo y cansancio” debido a las circunstancias que se viven en cada región.

