Alcalde de Cotija continúa "desaparecido"; Segob, en contacto con dirigencia del PAN

Torres Piña añadió que el edil no se puede declarar como desaparecido, ya que personas cercanas a él saben dónde está, por lo que es necesario valorar los procesos que se tendrán que seguir ante la falta de comunicación con el edil y si se tendrá que nombrar a un encargado de despacho.

"No se puede declarar desaparecido porque la persona, del conocimiento de familiares y amigos y de la propia dirigencia del PAN está presente, ¿en dónde?, no sabemos, es importante nada más conocer el proceso, si se ratifica su permiso, licencia, será el encargado de despacho quien asuma la responsabilidad", agregó Torres Piña.

Por otro lado, añadió que se les informó que en la sesión de cabildo que se llevó a cabo en aquel municipio se registraron algunas inconsistencias como la falsificación de la firma del alcalde en el oficio en el que se solicitaba la realización de dicha sesión.

Además de puntualizar que la licencia por 59 días que pidió el alcalde ni siquiera se ha notificado al Congreso del Estado.

"Nosotros hemos tratado de contactar a la autoridad, no se ha logrado, se hizo una sesión de cabildo con ciertas inconsistencias porque nos señalan que la firma no es del alcalde, no es de él, simplemente alguien firmó por él, el de solicitar la sesión de cabildo [...]. Desconocemos cuál sea el tema, nosotros estamos en la mejor disposición de acompañar y ayudar, pero no sabemos cuáles sean las complicaciones que ellos tengan", afirmó.

rmr