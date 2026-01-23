Alcalde de Chinicuila desconoce si hay desplazamiento forzado en su municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Chinicuila, Justo Humberto Virgen Cerrillo, desconoció la situación de desplazamiento forzado en su municipio, luego de los enfrentamientos que se han registrado en las últimas semanas.

En entrevista, aseguró que el municipio es tranquilo; sin embargo, reconoció que hay un foco de atención en el sur, zona colindante con Aquila, debido a diversos enfrentamientos que se han suscitado.