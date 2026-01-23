Alcalde de Chinicuila desconoce si hay desplazamiento forzado en su municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Chinicuila, Justo Humberto Virgen Cerrillo, desconoció la situación de desplazamiento forzado en su municipio, luego de los enfrentamientos que se han registrado en las últimas semanas.
En entrevista, aseguró que el municipio es tranquilo; sin embargo, reconoció que hay un foco de atención en el sur, zona colindante con Aquila, debido a diversos enfrentamientos que se han suscitado.
No obstante, dijo desconocer qué grupos delincuenciales operan en la zona, por lo que puntualizó que el tema es ajeno al municipio, toda vez que no se ha afectado a la población.
Al asegurar que no ha recibido ningún tipo de amenazas, el edil comentó que nadie se mete con la población del municipio y que son las autoridades de seguridad quienes han tomado cartas en el asunto, posterior a los enfrentamientos registrados.
Es de mencionar que en días pasados se registró una situación en la comunidad nahua de El Salitre de Estopia; además, el año pasado, en Coahuayula, se detectaron varias agresiones por minas terrestres en la zona. En ambas comunidades se ha registrado el desplazamiento de personas, sin que hasta el momento haya una cuantificación puntual del tema.
