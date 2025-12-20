Alcalde de Álvaro Obregón confirma que continúa la búsqueda de tigre tras avistamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del reporte ciudadano sobre el presunto avistamiento de un tigre en la comunidad de El Calvario, en el municipio de Álvaro Obregón, el presidente municipal confirmó que ya se atiende el caso en coordinación con autoridades estatales y federales.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el alcalde pidió a la ciudadanía tomar con seriedad este tipo de reportes, ya que de confirmarse la presencia del felino, podría representar un riesgo para la población.

“Estamos atendiendo todos los reportes que nos han hecho llegar desde El Calvario, donde se alertó sobre la posible presencia de un tigre. Hasta ahora no se ha confirmado, pero ya dimos aviso a las autoridades correspondientes para su localización”, expresó el edil desde su negocio particular, donde grabó el mensaje.

Activan protocolo de búsqueda

La noche del viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar y dieron parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como al zoológico de Morelia, para colaborar en la búsqueda del animal.