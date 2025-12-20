Alcalde de Álvaro Obregón confirma que continúa la búsqueda de tigre tras avistamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del reporte ciudadano sobre el presunto avistamiento de un tigre en la comunidad de El Calvario, en el municipio de Álvaro Obregón, el presidente municipal confirmó que ya se atiende el caso en coordinación con autoridades estatales y federales.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, el alcalde pidió a la ciudadanía tomar con seriedad este tipo de reportes, ya que de confirmarse la presencia del felino, podría representar un riesgo para la población.
“Estamos atendiendo todos los reportes que nos han hecho llegar desde El Calvario, donde se alertó sobre la posible presencia de un tigre. Hasta ahora no se ha confirmado, pero ya dimos aviso a las autoridades correspondientes para su localización”, expresó el edil desde su negocio particular, donde grabó el mensaje.
Activan protocolo de búsqueda
La noche del viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar y dieron parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como al zoológico de Morelia, para colaborar en la búsqueda del animal.
En redes sociales circula una imagen en la que presuntamente se observa al felino caminando por la zona durante la noche; sin embargo, hasta el momento no se ha identificado oficialmente la especie ni su origen.
Llamado a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Álvaro Obregón publicó una alerta para pedir a la población que evite acercarse al animal en caso de nuevo avistamiento, que se mantenga la calma y que se comunique cualquier novedad al número de emergencias 911.
“Lo más importante es garantizar la seguridad de todas y todos. Si alguien vuelve a ver al felino, lo correcto es reportarlo de inmediato. No se trata de generar miedo, pero sí de actuar con responsabilidad”, concluyó el presidente municipal.
mrh