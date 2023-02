Alarmante, los 13 mmdp faltantes de la Cuenta Pública 2021 en Michoacán: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que la Auditoría Superior de la Federación identificó que en la Cuenta Pública 2021 hay un faltante de dinero en Michoacán de más de 13 mil 737 millones de pesos por explicar su destino, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que es alarmante dicha cifra, porque de los recursos que llegaron en 2021 a la entidad, el 98 por ciento era de origen federal.

"Es una cifra alarmante, porque son 13 mil millones de pesos, representa el 53 por ciento de todos los recursos públicos del país, porque también incluye al gobierno federal no sólo a los estados, es una cifra alarmante a cuánto observaciones y desfalco", enfatizó.

Recordó que cuando inició su administración en octubre de 2021, encontraron solamente 60 mil pesos en las cuentas del estado, por lo que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a la administración estatal anterior, en la que ya habían ejecutado el 100 por ciento del presupuesto de la entidad.

Ante esta situación, el mandatario estatal aseguró que van a trabajar coordinados con la Auditoría Superior de la Federación para que se aclaren todos esos recursos económicos, que son una cantidad exorbitante, ya que, refirió, que tan solo el presupuesto es estatal del 2021 fue de aproximadamente 61 mil millones de pesos.

"Es decir, aproximadamente de cada 5 pesos, uno está sin comprobar o está en duda", señaló.

El titular del Poder Ejecutivo estatal subrayó que hay varios temas en los que se pueden detectar las irregularidades, como los distribuidores viales de Morelia, en los que se pagó el 80 por ciento de la obra, cuando no estaba el 30 por ciento de la obra terminada, así como de servicios, consultorías en los que no están los entregables por montos millonarios y no están comprobados que se prestó el servicio, además de un tema en Sader de un seguro contra daños que no fueron retribuidos.

"Sí hay anomalías severas en varias áreas, las estamos investigando, ya se han denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR", indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a todas las instituciones federales y estatales a que aboquen a que no haya impunidad en estos temas.

Insistió en que las instituciones hacen su trabajo, por lo que en caso de la Auditoría Superior de la Federación todas las auditorías llevan su tiempo y deben estar sustentadas para que tengan un efecto legal jurídico, "no es un tema mediático, es un tema de justicia".

