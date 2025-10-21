Al menos cuatro escuelas de Apatzingán no participarán en desfile del 22 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro escuelas ubicadas en la región de Apatzingán suspendieron actividades académicas y su participación en el desfile cívico del 22 de octubre.
El Centro Educativo La Paz —que incluye primaria, secundaria y preparatoria—, la Universidad Contemporánea de las Américas, el Instituto de Informática Milenio y la Escuela Primaria Francisco Gabilondo Soler "Cri-Cri" son las instituciones académicas que privilegiaron la seguridad e integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo.
Estas escuelas no solo cancelaron su participación en el desfile, sino también las clases, las cuales se reanudarán entre el viernes 24 y el lunes 27 de octubre, tras los hechos en los que perdió la vida Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
De acuerdo con medios locales, serían al menos siete las instituciones educativas que no participarían. Sin embargo, hasta el momento se han confirmado cuatro mediante circulares enviadas a esta redacción.
rmr