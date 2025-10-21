Al menos cuatro escuelas de Apatzingán no participarán en desfile del 22 de octubre

El Centro Educativo La Paz —que incluye primaria, secundaria y preparatoria—, la Universidad Contemporánea de las Américas, el Instituto de Informática Milenio y la Escuela Primaria Francisco Gabilondo Soler "Cri-Cri" son las instituciones académicas que privilegiaron la seguridad e integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo.

Estas escuelas no solo cancelaron su participación en el desfile, sino también las clases, las cuales se reanudarán entre el viernes 24 y el lunes 27 de octubre, tras los hechos en los que perdió la vida Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.