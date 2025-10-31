Actualización: Al menos 7 camiones involucrados en fuerte choque en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque vehicular múltiple se registró la tarde de este viernes sobre el kilómetro 200+500 de la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro, aparentemente en el sentido de Zapotlanejo hacia Cuitzeo, según información preliminar.

Se presume que en el incidente participaron al menos siete vehículos de carga, incluidos varios tractocamiones. El percance provocó daños materiales y generó complicaciones en el tránsito vehicular.