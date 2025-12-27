Al menos 50 unidades del transporte en Zamora deben actualizarse

Gladyz Butanda acotó que muchos de los transportistas están en la construcción de su modelo operacional, aunque admitió que en el caso de Zamora todavía no están listos como en Uruapan o Morelia con quienes ya tienen más tiempo trabajando, no obstante, apuntó que están ya en camino.

Respecto a las 50 unidades en Zamora que es necesario actualizar, refirió que solo serían esas, ya que otras rutas se están consolidando como ruta-empresa, con el objetivo de repartir las ganancias de forma equitativa y dejar atrás el modelo del "hombre-camión", en el que cada operador tiene una concesión y "se pelea todos los días el pasaje".

"Nuestra concesión se deposita como acción y eso obviamente ahorra también el gasto de operación y mantenimiento de las unidades, entonces estamos en ese proceso con ellos".

Por último, aunque no dio una fecha, apuntó que tardaría el mismo tiempo que les ha llevado en Morelia y Uruapan, por lo que sería en el presupuesto de 2027. Cabe mencionar que, con el teleférico y el Metrobús en la capital michoacana ya se tienen acuerdos con los transportistas, así como en el caso del municipio de la Pérgola de Cupatitzio.

BCT