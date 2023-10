Al menos 10 comunidades indígenas en Michoacán no permitirán instalar casillas electorales

Pavel Guzmán no quiso adelantar cuáles son las comunidades que ya se han negado a la instalación de casillas, toda vez que aún no se notifica a las autoridades electorales y el gobierno del estado podría enviar a sus operadores para revertir la decisión.

Añadió que en cada comunidad hay de 4 mil a 5 mil votantes, quienes no verían violentado su derecho al voto, ya que la decisión de la no instalación la toma la asamblea general como máxima autoridad y no el consejo o una persona en particular.

Sin embargo, dejó en claro que quien desee votar podrá hacerlo en las casillas especiales que se instalarán fuera de las comunidades sin ningún problema.