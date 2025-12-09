Al alza, feminicidios en Michoacán; urgen más vigilancia y cumplimiento de órdenes de protección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el incremento de feminicidios en Michoacán en el último año, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano González, afirmó que deben fortalecer a quienes se encargan del área de vigilancia y dar cumplimiento a la orden de protección, a través de las sindicaturas municipales, el Poder Judicial y la Fiscalía.
En entrevista, la funcionaria dijo que la dependencia es un área preventiva y de difusión; sin embargo, al identificar que una mujer se encuentra en riesgo feminicida, la ponen en resguardo o levantan una orden de protección. No obstante, apuntó que es ahí donde se debe fortalecer a quienes se encargan de vigilar y dar cumplimiento a esa orden.
"Eso es fundamental y vamos a seguir aumentando la capacitación en materia de cumplimiento en órdenes de protección", comentó Alejandra Anguiano.
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado registra 21 feminicidios, siete más que el año pasado, cuando se contabilizaron 14 denuncias. De acuerdo con la titular de Seimujer, en ninguno de los delitos (excepto uno) de este 2025, la autoridad tenía conocimiento sobre la violencia que estaban sufriendo las víctimas.
"Ninguno de los feminicidios, a excepción de uno de este año, tenía antes conocimiento la autoridad, y eso lo vuelve complejo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las áreas que se encargan de dotar las medidas de protección para que puedan tener las herramientas", agregó.
Sin embargo, a decir de la secretaria, en la presente administración de Alfredo Ramírez Bedolla han resguardado a 500 mujeres que se encontraban en riesgo feminicida y han disminuido más del 40 por ciento las cifras de feminicidio, pese al alza de este año, cuyo mayor pico de incidencia, hasta el momento, fue en enero y junio.
Respecto al programa para mujeres egresadas del refugio, apuntó que salen con un plan de vida que les permite romper con el ciclo de violencia, es decir, que no solo se trata de estar dentro del inmueble, sino que se les otorga un monto de 45 mil pesos para que los utilicen en renta, uniformes para sus hijos o lo que necesiten, aunque también cuentan con un trabajo.
"Con la entrada del nuevo Poder Judicial y el nuevo fiscal, estamos esperanzadas de que las órdenes de aprehensión y las carpetas de investigación se judicialicen más rápido, y los delitos que califiquen no se vayan por no graves, sino que se cataloguen como violencia familiar", finalizó.
rmr