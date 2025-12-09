Al alza, feminicidios en Michoacán; urgen más vigilancia y cumplimiento de órdenes de protección

Sin embargo, a decir de la secretaria, en la presente administración de Alfredo Ramírez Bedolla han resguardado a 500 mujeres que se encontraban en riesgo feminicida y han disminuido más del 40 por ciento las cifras de feminicidio, pese al alza de este año, cuyo mayor pico de incidencia, hasta el momento, fue en enero y junio.

Respecto al programa para mujeres egresadas del refugio, apuntó que salen con un plan de vida que les permite romper con el ciclo de violencia, es decir, que no solo se trata de estar dentro del inmueble, sino que se les otorga un monto de 45 mil pesos para que los utilicen en renta, uniformes para sus hijos o lo que necesiten, aunque también cuentan con un trabajo.

"Con la entrada del nuevo Poder Judicial y el nuevo fiscal, estamos esperanzadas de que las órdenes de aprehensión y las carpetas de investigación se judicialicen más rápido, y los delitos que califiquen no se vayan por no graves, sino que se cataloguen como violencia familiar", finalizó.

