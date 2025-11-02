Al 35 % de avance, puente para librar el tren en periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que el paso superior ferroviario Independencia registra un avance del 35 por ciento en su ejecución.
Este proyecto de infraestructura estratégica no solo proveerá una solución vial al conflicto generado por el cruce del ferrocarril sobre el periférico de Morelia, sino que también integrará un espacio público en el bajopuente, optimizando la recreación y convivencia social, enfatizó.
El funcionario estatal detalló que la estructura tendrá 4 carriles superiores, dos por sentido, además tendrá también dos carriles a nivel por sentido, con una estructura de ocho claros de 235 metros, lo que brindará solución vial al tránsito de 10 mil 786 vehículos que transitan por la zona al día.
A través de la Dirección de Caminos y Carreteras, se concluyó la fase de excavación y la colocación del acero de refuerzo en la totalidad de las zapatas y columnas de la subestructura. Estas secciones serán coladas con concreto en breve para asegurar el reforzamiento estructural de la obra, detalló el titular de la SCOP.
La construcción contempla también un bajopuente, un espacio público que integrará diversas amenidades como un skatepark, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, jardineras e iluminación. Además, se incluirán cruces seguros para peatones, beneficiando directamente a más de 187 mil habitantes de la zona.
