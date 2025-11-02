Al 35 % de avance, puente para librar el tren en periférico de Morelia

El funcionario estatal detalló que la estructura tendrá 4 carriles superiores, dos por sentido, además tendrá también dos carriles a nivel por sentido, con una estructura de ocho claros de 235 metros, lo que brindará solución vial al tránsito de 10 mil 786 vehículos que transitan por la zona al día.

A través de la Dirección de Caminos y Carreteras, se concluyó la fase de excavación y la colocación del acero de refuerzo en la totalidad de las zapatas y columnas de la subestructura. Estas secciones serán coladas con concreto en breve para asegurar el reforzamiento estructural de la obra, detalló el titular de la SCOP.