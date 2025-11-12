¡Alístese! Megapuente junta paro de labores de la CNTE y puente oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia y Michoacán se preparan para una nueva jornada de movilizaciones masivas a partir de este jueves, aunado al megapuente que está contemplado por la Secretaría de Educación Pública a partir de este viernes, como parte del calendario oficial.

En primera instancia, se encuentra el paro nacional de 48 horas por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La Sección 18 en Michoacán contempla la toma de presidencias municipales el próximo 13 de noviembre y, al siguiente día, una marcha desde Casa Michoacán hasta el Centro de Morelia.

De acuerdo con los integrantes, se espera que alrededor de ocho mil escuelas suspendan clases y se unan al paro nacional, con el objetivo de exigir resolución a las demandas de las y los trabajadores de la educación.

Esta actividad se junta con uno de los momentos más esperados por los estudiantes: los puentes. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, a partir del viernes se suspenderán clases y será un fin de semana largo, toda vez que se da en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, cuya fecha oficial es el 20 de noviembre, pero se recorre al lunes 17.

El viernes 14 de noviembre se tiene contemplado para la realización de labores administrativas y de registro de calificaciones por parte de los docentes, medida que se aplica para los niveles de preescolar, primaria y secundaria incorporados al Sistema Educativo Nacional.