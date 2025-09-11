Ajustan reglas del programa de cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión acumulada de 174 millones de pesos, el programa de apoyo a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor ha respaldado a 2 mil 700 michoacanas desde su puesta en marcha en 2022. Actualmente, 1,721 mujeres siguen recibiendo el apoyo económico en los 113 municipios del estado.

El programa, operado por la Secretaría del Bienestar de Michoacán (Sedebi), realiza un ajuste a partir de este mes: ahora estará dirigido a mujeres de 18 a 59 años y 11 meses. La medida busca evitar cruces con la Pensión Mujeres Bienestar, un esquema federal que otorga apoyo a partir de los 60 años.

La titular de Sedebi, Andrea Serna Hernández, explicó que el cambio permitirá cubrir a un mayor número de mujeres sin duplicar beneficios. “La mayoría de las solicitantes están por debajo de los 60 años, y queremos que ninguna quede fuera por empalmes entre programas”, declaró.

El apoyo está dirigido a mujeres que enfrentan las fases más críticas del tratamiento oncológico, como quimioterapia, radiaciones, braquiterapia, cirugía y el seguimiento médico posterior. En algunos casos, puede extenderse hasta por dos años de vigilancia clínica.