¡Ahorra en tu canasta básica! El tianguis de la Feria la ofrece por 959 pesos: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó los resultados del monitoreo semanal de precios de la canasta básica en seis municipios del estado, esta ocasión, el costo más bajo se registró en el tianguis de la Feria de Morelia, con 959 pesos.
En rueda de prensa encabezada por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el encargado de la política de Desarrollo Económico en el estado detalló que el precio más alto se encontró también en la capital michoacana, en el mercado Independencia, con mil 285 pesos.
En el municipio de Uruapan, los precios oscilaron entre mil 151 pesos en Soriana y mil 264 pesos con 50 centavos en el mercado municipal. En Apatzingán, la canasta se adquirió desde mil 152 pesos con 40 centavos en Bodega Aurrerá, hasta mil 238 pesos en el mercado municipal.
Por su parte, en Zamora, la canasta se ofertó desde mil 218 pesos en Soriana hasta mil 361 pesos con 70 centavos en Walmart; mientras que en Zitácuaro se encontró desde mil 222 pesos con 40 centavos en Chedraui hasta mil 338 pesos con 50 centavos en el mercado municipal.
En Lázaro Cárdenas, el precio menor se registró en Soriana con mil 252 pesos con 50 centavos, y el más alto en Walmart con mil 372 pesos con 30 centavos.
